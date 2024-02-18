Відставка командувача ЧФ Росії Соколова: у ВМС пояснили, чи вплине це на ворожий флот

Очільника Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова днями відправили у відставку. Однак це навряд якось змінить ситуацію.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Зазначимо, Соколов втратив посаду після ліквідації ВДК "Цезар Куніков" 14 лютого.

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Завдання Чорноморського флоту

Дмитро Плетенчук зазначив, що наразі Росія має 4 флоти у різних морях, а також Каспійську флотилію. Їх неможливо порівнювати між собою, адже вони мають різну операційну зону, і як наслідок – різні завдання.

Тут важливо, який функціонал вони виконують. Відповідно у Чорному морі вони виконують функціонал з оборони пунктів базування, водного району, того самого Кримського мосту. А там треба перехоплювати літаки, там є потужна складова у повітрі. Їх складно порівняти,

– зазначив речник ВМС.

Водночас Плетенчук зазначив, що зміна командувача Чорноморського флоту нічого не змінить – це замкнута акваторія. І вибору росіяни особливого не мають.

Знищення "Цезаря Кунікова"