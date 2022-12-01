З вилами ніхто не піде: релігієзнавиця оцінила шанси повернути Києво-Печерську лавру

СБУ проводить масові обшуки в об'єктах УПЦ МП. Зокрема, перевірки торкнулися Києво-Печерської лаври, в якій активно діє російська агентура.

Водночас лавра – це святе місце, що історично належить Україні. В цьому контексті багато що залежатиме від самої церкви. Про це 24 каналу сказала релігієзнавиця, доктор філософських наук Людмила Филипович.

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Критика, яка звучить з моїх вуст та вуст експертів не означає, що на церкві поставили хрест, усі підуть на неї з вилами, усе позакривають, усіх повідправляють,

– відзначає релігієзнавиця.

Потрібен діалог

Филипович переконана, що потрібно розмовляти, але цей процес має бути результативним та продуктивним. Немає сенсу збиратися, щоб просто потиснути руки або подивитися в очі одне одному.

"Там є проблеми, які потрібно в результаті тривалої розмови з'ясовувати", – зауважує доктор філософських наук. На її думку, може йтися про двосторонні перемовини держави та керівництва цієї церкви. Крім того, можна запросити учасників конфлікту між ПЦУ та УПЦ МП, а також – психолога.

"Я не беру навіть канонічний чи колегіальний рівень, а навіть чисто психологічний. Вони по-людськи просто одне одного не приймають. Одні вважають, що інші – вискочки та розкольники, а вони, що ті – залізобетонні ортодокси, які не бачать змін, що відбуваються навколо", – пояснює Филипович.

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