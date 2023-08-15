Вилетіли вікна та побитий фасад: внаслідок удару по Дніпру постраждав важливий спортивний об'єкт

Під час масованої атаки окупаційних військ на Україну вночі 15 серпня вибухи прогриміли також у Дніпрі. Внаслідок ракетного удару пошкоджено спортивний об'єкт, в якому проводили всеукраїнські змагання.

На цьому спортивному об'єкті, зокрема, займалися діти. Окупанти понівечили його.

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"Нищать все, що так старанно створювали українці"

Важливий спортивний об'єкт для Дніпра. Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти,

– підкреслив очільник ОВА.

Сергій Лисак додав, що російські ракети пошкодили цей об'єкт. Внаслідок обстрілу там вилетіли вікна, також побитий фасад та внутрішня стіна.

"Знову страждає цивільна інфраструктура. Болотяні нищать все, що так старанно створювали українці", – наголосив посадовець.

Також додав, що пожежу на промисловому об'єкті вже загасили.

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Наслідки ракетного обстрілу Дніпра / Фото з телеграму Лисака

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