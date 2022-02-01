Вимагали понад 39 тисяч доларів: на Полтавщині затримали двох депутатів

На Полтавщині правоохоронці затримали двох депутатів. Їх викрили на вимаганні понад 39 тисяч доларів у жительки регіону.

За даними слідства, гроші просили як плату за зерно, яке вона нібито вкрала у працівників товариства, що належить одному з депутатів. При цьому вони погрожували жінці фізичним насильством.

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Що відомо про депутатів

Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що затримали голову фракції "Довіра" у Полтавській обласній раді та його брата, який є депутатом Миргородської районної ради.

Один з братів володіє Великобагачанським комбікормовим заводом. Їх затримали після отримання грошей.

Наразі правоохоронці розв'язують питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

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За місцем проживання фігурантів та на території товариства проводяться обшуки. Слідчі та процесуальні дії тривають.

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