Вимагаємо негайно припинити бойові дії, – Путін відкрито пригрозив Україні
21 лютого 2022 , 21:43Читать новость на русском
Володимир Путін здається остаточно втратив зв'язок з реальністю. Він вимагає від України "припинити бойові дії" на Донбасі.
Цю маразматичну заяву президент країни-агресора зробив під час свого відеозвернення 21 лютого, інформує 24 канал. Він також наважився відкрито погрожувати нашій державі.
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