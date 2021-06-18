Вимагають порушити закон, – Шмигаль про припис НАЗК щодо Вітренка

Денис Шмигаль відреагував на вимогу НАЗК скасувати указ про призначення Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу". Прем'єр назвав цей припис протиправним.
Реакція Шмигаля на вимогу НАЗК
Прем'єр-міністр пояснив, чому звернувся до суду, аби оскаржити припис Національного агентства з питань запобігання корупції. Все тому, що відомство фактично вимагає, аби він порушив закони України.
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За словами Шмигаля, НАЗК хоче, щоб він скасував окремі розпорядження уряду та припинив дію контракту про призначення Вітренка. Однак, згідно з законом, Агентство має звертатися до суду, якщо хоче скасувати договір.
Кабмін – колегіальний орган, що означає, що рішення схвалює не лише прем'єр, а й усі міністри.
Прем'єр-міністр не може одноосібно скасувати розпорядження, як того вимагає НАЗК. Це прямо суперечить нормам Конституції та закону про уряд,
– пояснив політик.
Він додав, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо припинення припису НАЗК – найкраще розв'язання ситуації, що склалася.
Що відомо про припис щодо Вітренка
- У НАЗК заявили, що призначення Вітренка порушує закон "Про запобігання корупції". Все тому, що чиновника призначили керівником підприємства щодо якого він раніше неодноразово схвалював рішення. Тому Агентство звернулося до Шмигаля з вимогою анулювати контракт Вітренка.
- Одразу після цього голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд ініціювала відставку чиновника з посади.
- Шмигаль вирішив оскаржити припис у скандальному ОАСК. 17 червня суд припинив дію припису. Таке рішення тимчасове. Воно діятиме на час розгляду справи.