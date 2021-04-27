Вимагають пояснень: МЗС Росії викликало послів 4 країн Європи

У МЗС Росії хочуть бачити послів Естонії, Латвії, Литви та Словаччини. Раніше влада цих країн ухвалила рішення про висилку російських липломатів. На такий крок держави йдуть у знак соліарності з Чехією.

Про виклик послів у міністерство закордонних справ Росії повідомила пресслужба відомства. Жодних деталей щодо цього поки невідомо.

Це цікаво Висилка дипломатів з Росії – лише спроба тиснути на інші країни, – держсекретар МЗС України

Країни Балтії та Словаччина вислали російських дипломатів

І країни Балтії, і Словаччина показали на вихід представникам Росії минулого тижня. Литва вислала двох дипломатів, Латвія та Естонія по одному. У Таллінні повідомили, що представник Росії, ймовірно, був шпигуном.

Раніше на аналогічний крок пішла і Словаччина. У МЗС країни ознайомились з доповіддю спецслужб та оголосили персонами нон ґрата одразу трьох росіян.

Коротко про російсько-чеський дипломатичний скандал:

Чехія 17 квітня ухвалила рішення вислати з країни 18 російських дипломатів.

Згідно з даними чеських спецслужб, вони були співробітниками ГРУ Росії.

Ймовірно, що саме російські офіцери причетні до вибуху складу боєприпасів у Врбетіце, Його жертвами стали 2 людей.

У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів. Повернути диппрацівників назад Москва не погодилась.

Наразі Чехія та Росія залишили у своїх посольствах у столицях лише по 7 дипломатів.

Через скандал з Чехією тимчасового повіреного Росії викликали для пояснень у Вашингтоні.