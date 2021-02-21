Вимагають дострокових виборів та послаблення карантину: у Грузії тривають протести – відео

У Тбілісі 21 лютого тривають масові протести. Грузини виступають за проведення дострокових парламентських виборів, а також за скасування карантинних обмежень.
Джерело:24 канал
Під час протестів поліція затримувала протестувальників. Їм навіть не вдавалось встановити намети перед парламентом.
До речі У Тбілісі спалахнули протести: поліція почала затримувати людей – фото
Прихильники опозиції вимагають дострокових виборів до парламенту. До слова, під час протестів 19 лютого були сутички між протестувальниками та правоохоронцями.
Чому спалахнули протести у Грузії
- Демонстранти почали виходити на вулиці, виступаючи проти кримінального переслідування голови опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелія.
- Мелію хочуть взяти під варту. Через це прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія подав у відставку.
Антикарантинні протести
Крім того, десятки людей вийшли на мітинги проти карантину у Тбілісі. У центрі міста зібрались представники туристичної індустрії, транспортних компаній та інші громадяни.Зверніть увагу! На протести проти карантину грузини виходили і раніше. Перед тим у країні продовжили дію комендантської години щонайменше до 1 березня.