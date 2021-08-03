Вимагають видати Чауса: НАБУ знову заявляє про порушення законодавства з боку СБУ

У НАБУ заявили, що СБУ сприяє ухиленню від кримінального судочинства щодо справи Миколи Чауса. Це може бути перевищення службових повноважень.

Детективи НАБУ кажуть, що СБУ приховує від них інформацію про місцеперебування Чауса.

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Нова заява НАБУ

Чауса розшукували з 2017 року. У НАБУ нагадали, якщо розшукувану особу знайшли, її мають передати уповноваженому представнику органу досудового розслідування.

Натомість маємо ситуацію фактичного переховування підозрюваного співробітниками СБУ та ігнорування процесуального закону,

– наголосили детективи.

1 серпня НАБУ надіслала до СБУ вимогу, аби забрати Чауса.

"Вчергове закликаємо СБУ дотримуватись вимог законодавства і доставити підозрюваного екссуддю уповноваженим детективам та до ВАКС о 14:00 4 серпня 2021 року для розгляду питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – мовиться у заяві НАБУ.

Що треба знати про історію з Чаусом