У матері загиблого військового ЗСУ виманили 7,5 мільйонів гривень

На Закарпатті шахраї наживаються на чужому горі. Відтак у матері загиблого військовослужбовця виманили понад 7 з половиною мільйонів гривень.

Таку інформацію повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, інформує 24 Канал. Жінка отримала кошти як виплату від держави через загибель сина, який обороняв Україну від країни-терористки Росії.

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Як діяли аферисти

Як пояснив Лубінець, шахраї телефонували й переконували батьків загиблих воїнів, що не варто тримати гроші в українських банках, оскільки невдовзі вони збанкрутують. Також аферисти рекомендували покласти кошти на іноземні рахунки фінансових установ та пропонували свою допомогу у цьому.

Наразі поліція Закарпаття затримала одного з організаторів масштабної шахрайської мережі. Відкрито кримінальне провадження. Проведено майже 50 обшуків у різних регіонах України, слідство у справі триває,

– мовиться у повідомленні.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець радить бути пильними: не контактувати з невідомими особами, не оприлюднювати свої персональні дані, а в будь-якому підозрілому випадку – звертатися до правоохоронних органів.