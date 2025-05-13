"Нескінченний список": Волкер вважає, що Трамп не погодиться зі всіма вимогами Путіна

Американський дипломат та колишній спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер вважає, що лідер США Дональд Трамп не погодиться з тими вимогами, які Путін висуває нашій країні.

Про це пише 24 Канал з посиланням на його інтервʼю виданню Радіо Свобода.

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"Трамп не погодиться зі всіма вимогами Путіна"

Країна-агресорка Росія висуває низку вимог Україні. Зокрема, серед них:

відмова від членства в НАТО,

скорочення чисельності збройних сил,

зменшення обсягів військової допомоги від партнерів.

У Волкера запитали, наскільки США готові погодитись чи підтримати такі російські вимоги.

Ну, у Путіна завжди будуть вимоги. Я маю на увазі, що не варто думати інакше. Має нескінченний список вимог. А вимога Трампа, єдина вимога – це зупинити війну. Просто припинити війну. Путін відмовляється це робити,

– сказав американський дипломат.

Волтер зазначив, що не думає, що американці підтримають чи погодяться з усіма цими російськими вимогами.

"Насправді ви чули, як днями Джей Ді Венс сказав, що ці вимоги надмірні. Знаєте, ми не збираємось із ними погоджуватися. Я думаю, що вони просто хочуть спростити все та змусити Путіна припинити бойові дії", – додав він.