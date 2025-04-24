Подвійні стандарти: республіканець порівняв вимоги Трампа до Києва та Москви

З'являються повідомлення про вимоги адміністрації Дональда Трампа до України та Росії. Однак український лідер Володимир Зеленський правий, що відмовляється їх виконувати.

Адже це повний провал міжнародної політики президента США. Таку думку 24 Каналу озвучив громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус.

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"Усе дуже серйозно"

Борис Пінкус зазначив, що Трамп пропонує Владіміру Путіну контроль у Криму, визнання окупації Росією майже всієї Луганської, окупованих частин Донецької, Херсонської, Запорізької областей. Звучить обіцянка, що Україна не стане членом НАТО, але може вступити до ЄС. Також скасування санкцій, введених з 2014 року, розширення економічної співпраці зі США.

Україні пропонуються "надійні гарантії безпеки". Зокрема, спеціальна група європейських країн і тих, хто добровільно хоче долучитися до цієї групи. Документ дуже розмитий щодо того, які у цієї групи будуть права, обов’язки. Невідомо, що означає "гарантії безпеки".

Також мовиться про повернення невеликої частини Харківської області, окупованої Росією. Крім того, Росія нібито обіцяє, що не буде атакувати українські судна, якщо вони будуть користуватися Дніпром. Згадуються компенсації та допомога у відновленні. Однак немає жодних пояснень, за що компенсація, яких втрат, хто це буде робити та за які гроші. Нічого не відомо про джерела фінансування.

ЗАЕС буде вважатися українською, але під контролем США. Причому електроенергія буде поступати як в Україну, так і в Росію. Останнє – це угода про рідкісноземельні метали між США та Україною. Це цілковита капітуляція України, про що не може мовитися. Тому Зеленський правий,

– підкреслив республіканець.

Дональд Трамп дуже хоче увійти в історію, отримати нагороди, премії. Однак це неможливо. Він зазнає провалу в усьому, особливо у міжнародних відносинах.

"Думаю, що його потрусять республіканці та дадуть зрозуміти, що він повинен турбуватися не тільки про себе, свій спадок, але й про Республіканську партію та країну загалом. Бо під ударом існування США. Усе настільки серйозно", – вважає громадський діяч.

Американський народ підтримує Україну, тому не залишить усе просто так. Зокрема, дії Трампа вплинуть на результати виборів у Сенат США 2026 року.

Нагадаємо, видання Bloomberg пише, що США хочуть, аби Росія віддала ЗАЕС. Зазначається, що адміністрація Трампа вважає, що Росія має повернути Україні Запорізьку АЕС. У такому випадку Штати зможуть контролювати цей об'єкт.