На вимогу Німеччини: "Газпром" створив окрему компанію для ділянки "Північний потік-2"

27 січня 2022 , 12:59

Джерело:

Інтерфакс-Україна

Російська компанія "Газпром" створила окрему компанію для німецької ділянки "Північного потоку 2". Це було основною вимогою регулятора Німеччини.

Відтак російський газопровід "Північний потік-2" заснував німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH.

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Нова компанія стане власником та оператором:

  • 54-кілометрової ділянки газопроводу "Північний потік-2", розташованої в німецьких територіальних водах,
  • майданчика берегових об'єктів у місті Любмін як незалежний оператор транспортної системи.

У заяві, опублікованій Федеральним мережним агентством Німеччини у листопаді 2021 року, мовиться, що установа дочірньої структури є необхідною умовою для сертифікації російського газопроводу.

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Автор: Альона Захарова