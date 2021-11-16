Він тепер в опозиції, – у "Слузі народу" пояснили виключення нардепа Дмитрука

16 листопада 2021 , 15:14
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Джерело:

24 канал

Артема Дмитрука офіційно виключили з політичної сили. Він – більше не є членом фракції "Слуга народу".

Відтак його шлях із партією розійшовся. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця глави фракції Євгенія Кравчук.

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Причини для виключення Дмитрука накопичувалися

За її словами, народний депутат дозволяв собі риторику, яка точно не є командною. Тому останніми місяцями дороги Дмитрука і "слуг" політично розійшлися.

Він себе не бачить в команді, тому цілком очікувано, що він тепер в опозиції, як позафракційний депутат,
– наголосила Кравчук.

Вона відзначила, що конкретних причин виключення Дмитрука – дуже багато. Упродовж якогось часу вони накопичувалися.

Нагадаємо! Давид Арахамія повідомляв, що Дмитрук будує власну політичну кар'єру та "виляє" від фракції.

Кравчук: Ним маніпулюють

На думку Кравчук, дуже багато дій нардепа є незрозумілими. Зокрема те, що ним фактично маніпулюють різні проросійські політики.

"Намагаються нібито дати йому майданчик для того, щоб висловити свою думку. Але насправді просто маніпулюють", – додала "слуга".

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Автор: Анастасія Мигидюк