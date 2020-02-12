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      "Він кинув мене, а я – його речі": у центрі Києва дівчина витрусила з вікна майно колишнього

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      Викинуті речі / фото "Главком"

      Напередодні Дня святого Валентина трапляються не лише романтичні історії, а й випадки, сповнені італійських пристрастей. Так, на вулиці Інститутській дівчина Оксана з вікна третього поверху викинула речі свого колишнього хлопця. Підібрати, що кому подобається, пропонувала перехожим.

      Щоправда, за такі пристрасті дівчину затримала поліція, її звинуватили у забрудненні Києва. Про ситуацію на своїй фейсбук-сторінці розповіла очевидиця Катерина Зінов’єва. Вона також розмістила фото з речами, якими запальна дівчина відчайдушно розкидалася.

      Ще одна "історія кохання": Майже Ромео і Джульєтта: закохані проривалися через кордон, щоб бути разом у Валентинів день

      Якщо ти кинув свою дівчину напередодні Дня святого Валентина, впевнись, що забрав у неї ключі від своєї квартири. Хлопець з Інститутської не перевірив,
      – зауважила авторка допису.

      Очевидиця додала: дівчина не знала, що так просто розкидати речі колишнього у середмісті Києва – не дуже хороша ідея. У правоохоронців, які приїхали її затримати, запитувала, що зробила не так. Ті відповіли: забруднювала Київ.


      Речі колишнього обранця розкидані по всій вулиці/ фото "Главком"


      Тут і ковдра, і килимок/ фото "Главком"

      Так, а що? Він мене кинув, я кинула його речі. Хай добрі люди розбирають,
      – відповіла на це порушниця.

      Серед викинутих речей – і меблі, і картини, і книги. І, зі слів авторки допису, фотоапарат. 

      Дівчинка – не киянка, зареєстрована у Київській області. Про це "Главкому" розповів її товариш Дмитро, який прийшов допомогти Оксані забрати свої речі з квартири ексобранця.


      Меблі теж летіли шкереберть/ фото "Главком"


      Речі дівчина викидала з вікна/ фото "Главком"

      "У кожного свій спосіб переїзду", – пожартував він про зухвалий "протест" дівчини.

      Надзвичайна подія трапилась у самому серці Києва – на вулиці Інститутській.
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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Поліція Курйозні новини
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