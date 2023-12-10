Непоганий варіант для нас, – у Повітряних силах висловилися про літаки Gripen для України

Наразі партнери України розглядають можливість передачі ще одних винищувачів західного типу. Мовиться про бойові літаки Gripen.

Наші пілоти вже мали можливість протестувати ці повітряні судна, однак це все ж не було навчанням. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Що сказали у Повітряних силах про літаки Gripen

Ігнат зазначив, що все ж основним бойовим літаком в Україні буде F-16. Водночас він наголосив, що шведська сторона розглядає і може передати Україні свої винищувачі Grapen.

Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде ухвалене рішення щодо Gripen – це буде непоганим варіантом для нас,

– сказав він.

Речник зазначив, що наразі Швеція розглядає можливість розроблення новітньої версії винищувача Gripen, який увійде у її повітряні сили. Тому Україна матиме перспективу отримати літаки старішого типу.

Водночас Юрій Ігнат нагадав, що під час першого візиту у Швецію вже тестували винищувачі Gripen.

"Командувач Повітряних сил (Швеції – 24 Канал) залишив там фахівців, коли власне відбувалась зустріч, щоб вони провели певні ознайомчі польоти на цих літаках, щоб зрозуміти, як це працює, і надати довідку повну – можемо чи не можемо ми отримати цю техніку", – пояснив він.

Зрештою речник розповів, що це не були навчання пілотів. А тренування військових, за його словами, почнеться лише після того, як вирішать передати літаки Gripen нашій державі.

Швеція консультується щодо передачі Україні Gripen

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон 14 вересня заявив, що українські пілоти отримали дозвіл на випробувальні польоти на винищувачах Gripen. Зокрема, наші льотчики пройшли ознайомчу підготовку на цих повітряних суднах.

До цього під час свого візиту у Швецію Володимир Зеленський обговорив зі шведською стороною тему передачі нашій державі літаків Gripen. Зокрема, політики визначили майбутні кроки щодо можливості відкрити тематику отримання Україною цих винищувачів.

Водночас в Офісі Президента наголосили, що передачу Gripen Україні потрібно буде узгоджувати не лише зі Швецією, а й з іншими країнами. Адже там також є певні складові, які вимагають згоди інших союзників.