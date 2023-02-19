Чим небезпечні винищувач МіГ-31К, якими Росія "брязкає" у Білорусі

В останні тижні в Україні почали частіше оголошувати повітряні тривоги через російські літаки МіГ-31К, які злітали в Білорусі. Це винищувачі, які здатні нести гіперзвукову ракету "Кинджал".

За кількістю авіаційного парку ВПС Росії продовжують утримувати статус других, після США. Однак на озброєнні Росії здебільшого старі літаки, зокрема й модернізовані МіГ-31К. 24 Канал аналізує, чим небезпечні ці винищувачі для України.

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Скільки МіГ-31 має Росія

На початку 2021 року ВПС Росії налічували 131 перехоплювач МіГ-31. Це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. МіГ-31К – це модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал".

Кількість російської авіації лякає, однак ресурси значної частини літаків окупантів вичерпався. Причина в тому, що літаки, успадковані від часів колишнього Радянського Союзу, який припинив існувати у 1991 році.

Випуск МіГ-31 закінчився у 1994 році. Ці літаки модернізуються до варіантів МіГ-31БМ або МіГ-31К. Більшість з цих літаків служить понад 30 років і можливості їх подальшої експлуатації вичерпано. Потенційно на заміну цим літакам має прийти МіГ-41.

Про те, що МіГ-31 вже застарілий літак, свідчать чимало катастроф та аварій. У 2022 році відбулося щонайменше 5 таких інцидентів:

29 січня 2022 року у Новгородській області МіГ-31викотився за межі злітно-посадкової смуги та розвалився;

8 квітня 2022 року у Ленінградській області МіГ-31 розбився, екіпаж катапультувався;

1 жовтня 2022 року на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму МіГ-31К під час зльоту викотився зі злітно-посадкової смуги та вибухнув;

2 грудня 2022 року у Приморському краю МіГ-31 під час тренувального польоту розбився, пілоти катапультувались;

25 грудня 2022 у Білорусі сталося займання двигуна на одному з МіГ-31К.

Дивіться відео, як горів МіГ-31 у Приморському краю

Ще один схожий випадок стався у січні 2023 року. Під час польоту російського винищувача МіГ-31К поблизу Мінська стався "вибух" який зафіксували місцеві жителі, що проживають неподалік військового аеродрому.

Український військовий портал Defence Express, аналізуючи російські літаки, писав, що в Росії є близько 20 МіГ-31К. Водночас у ворога всього три екіпажі, які здатні застосовувати ракети "Кинджал" на Міг-31К.

Росія перекинула МіГ-31К у Білорусь

У листопаді 2022 року британська розвідка підтвердила розміщення під Мінськом МіГ-31К з ракетами "Кинджал". Про це свідчить супутниковий знімок авіабази від 17 жовтня на якому видно контейнери від цих ракет поряд зі стоянкою, на якій ідентифіковано два МіГ-31.

Відповідно до супутникових фото від Planet Labs, станом на 1 листопада 2022 року на білоруському летовищі "Мачулищи" біля Мінська стояли мінімум 3 літаки МіГ-31К на відкритій стоянці.

Поряд з цими літаками була розташована мінімум одна гіперзвукова ракета "Кинджал", пофарбована у білий колір.



МіГ-31К з "Кинджалом" в "Мачулищах", 1 листопада 2022 року / Фото Planet Labs

Водночас норвезьке видання Faktisk повідомляло, що вперше МіГ-31К на аеродромі "Мачулищи" були помічені 18 жовтня 2022 року.

На знімку зафіксовані три літаки цього типу і теж на відкритій стоянці, хіба що кабіни прикриті брезентовим тентом.

Характеристики МіГ-31К

МіГ-31 – був першим радянським винищувачем 4 покоління. Як пише Defence Express, спочатку МіГ-31 призначався для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. У літака визначні характеристики:

швидкість до 3400 кілометрів на годину,

стеля 20 кілометрів,

радіус дії 720 кілометрів,

вага 46,75 тонни.

До прикладу, жоден винищувач, який є в України, не здатен розвивати таку швидкість.

Різні модифікації МіГ-31 використовувалися як носії перспективних озброєнь та навіть для виведення на орбіту супутників. На початку 2010-х років обговорювалося питання щодо припинення експлуатації МіГ-31, але було вирішено залишити літак як модернізований перехоплювач МіГ-31БМ, а пізніше – модифікувати до МіГ-31К.

В огляді Defence Express йдеться, що в першій версії з УР "Кинджал" МіГ-31К на літак замість РЛС встановили нову систему зв'язку та цілевказівки.

Через розміри та вагу ракети змінився центр важкості літака. Це вимагало перенавчання пілотів. Досі застосовувати УР "Кинджал" могли лише висококваліфіковані екіпажі – це вимагало дуже точно витримувати швидкісний режим та траєкторію польоту.

Фактично модифікований МіГ-31К виконує функцію "1-го ступеня" ракети. Він розганяється та набирає велику висоту, після чого виконує пуск. Система вказівки дозволяє вводити польотне завдання прямо з борту літака.

Не лише "Кинджали": чим небезпечний МіГ-31:К

Модернізований МіГ-31К – основний носій російського гіперзвукового авіаційного ракетного комплексу Х-47м2 "Кинджал". Вперше про МіГ-31К як носіїв нових ракет "Кинджал" повідомив Владімір Путін у посланні Федеральним зборам у 2018 році.



МіГ-31К з "Кинджалом" / Фото з росЗМІ

Також літак є носієм ракет великої дальності класу "повітря-повітря" Р-37М, яку вважають авіаційною ракетою з однією з найбільших дальностей ураження. Ракета розвиває максимальну швидкість до 6М та здатна уражати цілі на дальності до 300 кілометрів.

Кількість МіГ-31К у Росії оцінюється як незначна у порівнянні з понад сотнею "лінійних" МіГ-31. МіГ-31 у ролі звичайного перехоплювача доволі небезпечна машина через наявність потужного радіолокаційного обладнання.

Defence Express наголошує, що реальну загрозу ракети "Кинджал" почнуть представляти лише тоді, коли їх можна буде пускати з літаків МіГ-31И, а не МіГ-31К. Однак загрозу в жодному разі не слід відкидати.