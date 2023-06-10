Чергові провокації Кремля: ВПС Британії та Швеції тричі за добу перехоплювали російські літаки

Винищувачі британських та швецьких Повітряних сил тричі за минулу добу перехоплювали російські літаки. Пілоти країни-агресорки не спромоглись зв'язатись з відповідними міжнародними органами та повідомити про здійснення польоту.

Так, британські літаки Typhoon, які базуються на авіабазі Амарі в Естонії та винищувачі Gripens Шведських ВПС кілька разів за останню добу перехоплювали російські військові літаки поблизу повітряного простору НАТО. Цю інформацію підтвердили і в Міноборони Британії.

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Які літаки намагались перетнути повітряний простір альянсу

Російські літаки не відповідали міжнародним нормам, не змогли зв'язатися з відповідними регіонами польотної інформації (FIR), однак вони залишалися в міжнародному повітряному просторі та літали професійно,

– йдеться у повідомленні відомства.

Перше перехоплення літаків Іл-20 і Су-27 було здійснено в четвер, 8 червня. Однак зранку п'ятниці знову виникла необхідність підняти винищувачі через проліт російських Ан-12 і Ан-72, які прямували від материкової частини Росії до Калінінградської області.

Пізніше винищувачі британських і фінських сил знову отримали задачу перехопити росіян на Ту-22М і двох Су-30, які також летіли на над Фінською затокою та Балтійським морем.

Ба більше, згодом до британців приєдналися ВПС Фінляндії, щоб супроводжувати російські літаки через Фінську затоку, а пізніше їх передали ВПС Швеції.

"Португальські та румунські F-16, які базувалися на авіабазі Шяуляй у Литві, також були спрямовані для супроводу російських літаків, коли вони проходили далі на південь через зони польотів Латвії та Литви", – додали в британському міністерстві.

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