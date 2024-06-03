Пріоритетні цілі: по чому F-16 можуть відпрацювати найперше
Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі F-16. Також з'явилась інформація, що там дозволили використовувати ці літаки по території Росії для самозахисту. Ймовірно, Україна застосовуватиме їх для атак по скупченню російської техніки.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Сили оборони мають дуже багато цілий для атак по території Росії. Він зазначив, що літаки F-16 серед іншої військової техніки, яку Україна отримала від партнерів, мають перевагу у дальності.
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Перші цілі F-16
Мусієнко вважає, що першою ціллю в України для застосування літаків F-16 може бути аеродромна мережа противника, яка розташована у Бєлгородській області.
Відомо про аеродром, який ворог намагався розширити та збудувати другу злітну смугу. Він розміщений в межах стокілометрової зони від кордону з Україною. Це хороша ціль, коли там є літаки чи техніка, яка виконує бойові завдання,
– наголосив він.
Друга ціль – склади, де може бути велика кількість боєприпасів, які розміщені в зоні понад 100 кілометрів. Третя це командні пункти та центри, які є у Бєлгородський та Курській областях.
Це потенційні цілі для ударів. Російські ППО теж, але з ними добре справляються й та зброя, яку Україна вже отримала від партнерів,
– висловився керівник Центру військово-правових досліджень.
Літаки F-16 для України
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен повідомила, що її країна надасть ЗСУ 24 винищувачі. За її словами, це результат спільних зусиль з Данією, США та іншими країнами.
- Десять українських військових фахівців пройшли навчання з обслуговування F-16 у Нідерландах. У Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що українські військові навчилися обслуговувати всі важливі системи та деталі, які використовують пілоти F-16 під час виконання завдань.
- В Україну прибув перший іноземний інструктор з оперативного використання винищувачів F-16. За даними ЗМІ, льотчик прибув з Греції. Це перший офіцер льотного складу Військово-повітряних сил Греції.