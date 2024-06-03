Пріоритетні цілі: по чому F-16 можуть відпрацювати найперше

Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі F-16. Також з'явилась інформація, що там дозволили використовувати ці літаки по території Росії для самозахисту. Ймовірно, Україна застосовуватиме їх для атак по скупченню російської техніки.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Сили оборони мають дуже багато цілий для атак по території Росії. Він зазначив, що літаки F-16 серед іншої військової техніки, яку Україна отримала від партнерів, мають перевагу у дальності.

Дивіться також Передання F-16 Україні: в ISW вказали, що може стати серйозною проблемою ЗСУ

Перші цілі F-16

Мусієнко вважає, що першою ціллю в України для застосування літаків F-16 може бути аеродромна мережа противника, яка розташована у Бєлгородській області.

Відомо про аеродром, який ворог намагався розширити та збудувати другу злітну смугу. Він розміщений в межах стокілометрової зони від кордону з Україною. Це хороша ціль, коли там є літаки чи техніка, яка виконує бойові завдання,

– наголосив він.

Друга ціль – склади, де може бути велика кількість боєприпасів, які розміщені в зоні понад 100 кілометрів. Третя це командні пункти та центри, які є у Бєлгородський та Курській областях.

Це потенційні цілі для ударів. Російські ППО теж, але з ними добре справляються й та зброя, яку Україна вже отримала від партнерів,

– висловився керівник Центру військово-правових досліджень.

Літаки F-16 для України