Створять серйозні проблеми для авіації та ППО Росії: F-16 суттєво змінять ситуацію на фронті
Є сподівання, що в найближчі місяці Україна таки отримає винищувачі F-16. Вони здатні на певний час суттєво вплинути на ситуацію на полі бою.
Про це 24 Каналу розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, зауваживши, що F-16 – це лише початок.
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Однак не варто сподіватися, що ці винищувачі допоможуть повністю завоювати перевагу в повітрі над Росією. Але Україна отримає суттєві бонуси.
Як Україні допоможуть винищувачі F-16
Як наголосив Мельник, навіть десяток таких винищувачів може створити суттєві проблеми для російської авіації та ворожої ППО. Однак тут потрібна також належна інфраструктура та відповідне озброєння до F-16 від західних партнерів.
На мій погляд, найбільш ймовірний розвиток подій. Все відбуватиметься по-схожому, як це було з першими HIMARS, Storm Shadow тощо. В певний момент ми отримуємо перевагу. Ворог адаптовує власну тактику. Але в будь-якому випадку хоча б на короткий період часу F-16 буде робити суттєві речі. Тоді вони здатні суттєво вплинути на поле бою та повітряний простір,
– сказав Мельник.
За різними даними, щоб ситуація в повітряному просторі змінилася кардинально, потрібно близько сотні літаків. Але паралельно необхідно, щоб були налагоджені інші процеси, пов'язані з обслуговуванням винищувачів F-16 та інтеграцією їх в ППО України. Також багато чого залежатиме від зброї, яку західні партнери передадуть для цих літаків.
Винищувачі F-16 для України: коротко
- Відомо, що українські льотчики вже проходять навчання в низці країн. Такі процеси тривають у Сполучених Штатах, Великій Британії, Данії тощо.
- Вже відомо, що Україна отримає 41 літак F-16 від Нідерландів. Частину з них використають для навчання пілотів, ще частину – передадуть одразу для ЗСУ. Постачання відбудеться у 2024 році.
- Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як винищувачі F-16 допоможуть Україні.