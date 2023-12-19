Створять серйозні проблеми для авіації та ППО Росії: F-16 суттєво змінять ситуацію на фронті

Є сподівання, що в найближчі місяці Україна таки отримає винищувачі F-16. Вони здатні на певний час суттєво вплинути на ситуацію на полі бою.

Про це 24 Каналу розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, зауваживши, що F-16 – це лише початок.

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Однак не варто сподіватися, що ці винищувачі допоможуть повністю завоювати перевагу в повітрі над Росією. Але Україна отримає суттєві бонуси.

Як Україні допоможуть винищувачі F-16

Як наголосив Мельник, навіть десяток таких винищувачів може створити суттєві проблеми для російської авіації та ворожої ППО. Однак тут потрібна також належна інфраструктура та відповідне озброєння до F-16 від західних партнерів.

На мій погляд, найбільш ймовірний розвиток подій. Все відбуватиметься по-схожому, як це було з першими HIMARS, Storm Shadow тощо. В певний момент ми отримуємо перевагу. Ворог адаптовує власну тактику. Але в будь-якому випадку хоча б на короткий період часу F-16 буде робити суттєві речі. Тоді вони здатні суттєво вплинути на поле бою та повітряний простір,

– сказав Мельник.

За різними даними, щоб ситуація в повітряному просторі змінилася кардинально, потрібно близько сотні літаків. Але паралельно необхідно, щоб були налагоджені інші процеси, пов'язані з обслуговуванням винищувачів F-16 та інтеграцією їх в ППО України. Також багато чого залежатиме від зброї, яку західні партнери передадуть для цих літаків.

Винищувачі F-16 для України: коротко