Навчання українських пілотів на F-16 почнуться вже цього літа, – Столтенберг

Кілька країн Альянсу вже ухвалили рішення щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління F-16. Їх планують розпочати вже цього літа.

Після вирішення всіх питань щодо навчання пілотів, Альянс перейде до обговорення передачі винищувачів. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу, повідомляє 24 Канал.

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Питання навчання вже вирішене

Столтенберг підкреслив, що країни-члени НАТО вже ухвалили рішення щодо навчання українських пілотів. Генсек Альянсу наголосив, що члени підтримали навчання після проведення консультацій. Окрім того, його розглядатимуть і надалі, зокрема – на зустрічі у форматі "Рамштайн".

"Є рішення. Вже кілька членів НАТО підтримали, це було після консультацій, що розпочнеться навчання пілотів. Це питання розглядатиметься і завтра після зустрічі контактної групи", – заявив генсек НАТО.

Окрім того, після цього Альянс має вирішити питання щодо передачі F-16. За словами Столтенберга, обговорення почнуть після початку навчань українських пілотів. На уточнювальне запитання генсек відповів, що розпочнуться вони вже цього літа.

Союзники дали чітко зрозуміти, що навчання почнуться незабаром, цього літа,

– наголосив Столтенберг.

Навчання пілотів на F-16: коротко