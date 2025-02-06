Електроніки, як в космічному кораблі: Світан назвав особливості винищувачів Mirage

Перші французькі модернізовані винищувачі Mirage 2000 сьогодні, 6 лютого, прибули в Україну. Крім великої кількості електроніки в них, цікавим є те, які ракети вони можуть застосовувати для бойових завдань.

Про це 24 Каналу розповів льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що Mirage можуть виконувати різні функції. Оптимальна кількість винищувачів для України – до 50 літаків.

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Особливості Mirage 200

Льотчик-інструктор зазначив, що будь-який літальний апарат, особливо винищував, містить в собі велику кількість електроніки, як в космічному кораблі. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню офіційно заявив про передачу Mirage нашій країні. Ймовірно, що винищувачі прибули в Україну раніше.

Думаю, 3 – 4 літаки нам вже передали в січні. Після того, як вони ефективно виконали бойове завдання, про це повідомили в інформаційному просторі,

– припустив Світан.

Цікаво, що більшість засобів ураження для цих французьких літаків є саме з Франції. Мовиться про ракети Storm Shadow / SCALP EG, MICA, а також плануючі авіабомби від артилерійської системи HIMARS.

Завдяки цьому Україна зможе використовувати Mirage "на повну" – в ролі винищувача, перехоплювача та бомбардувальника.

Мінімум нам потрібна ескадрилья літаків – це 12 літаків. Зазвичай ще є додаткові 2 літаки для проведення контролю над польотами, а також кілька для заміни, якщо інші літаки виходять з ладу або їх ремонтують. Тому мінімальна партія – 16 літаків,

– пояснив льотчик-інструктор.

Світан наголосив, що для якісного виконання завдань та захисту, Україні в ідеалі потрібно була б бригада Mirage – 3 ескадрильї, тобто приблизно 48 літаків.

Водночас літаків F-16, які Україна отримала від Нідерландів, потрібно від 120 до 150 штук.

До слова, Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону за винищувачі та наголосив, що вони посилять спроможності української протиповітряної оборони.