Біля резиденції Байдена винищувачі США перехопили літак
Джерело:Politico
Винищувачі армії США перехопили літак біля резиденції президента США Джо Байдена. Він виявився цивільним.
Інцидент трапився у суботу, 28 жовтня, у Вілмінгтоні, що у штаті Делавер. Ситуацію журналістам прокоментував начальник відділу зв'язку Секретної служби США.
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Що відомо про літак над резиденцією Байдена
Ентоні Гульєлмі розповів, що американські винищувачі підняли у небо, щоб перехопити невідомий літак, який зайшов у закритий повітряний простір. Інцидент трапився орієнтовно о 14 годині 28 жовтня за місцевим часом.
Як запобіжний захід засоби були спрямовані на перехоплення, і цивільний літак успішно приземлився в сусідньому аеропорту,
– заявив начальник відділу зв'язку Секретної служби США.
Він пояснив, що ситуація не вплинула на переміщення президента США. Окрім того, агенти Секретної служби Сполучених Штатів вже проводять розслідування у координації з Федеральним управлінням цивільної авіації.
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