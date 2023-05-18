Не буде слушним вибором, – міністр оборони Британії про передачу літаків Typhoon Україні

Очільник Міноборони Британії Бен Воллес висловився щодо передачі винищувачів Typhoon нашим Збройним Силам. За його словами, наразі Велика Британія не планує передавати ці літаки Україні.

Попри це, Лондон готовий допомагати нашим військовим опанувати літаки західного зразка. Воллес зазначив, що це буде "правильніше рішення".

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Британія поки не передаватиме Typhoon Україні

Бен Воллес зазначив, що Сполучене Королівство зараз не збирається відправляти винищувачі нашим громадянам. Крім цього, він наголосив, що передача цих винищувачів вимагала б відправлення в Україну сотень спеціалістів, у тому числі пілотів та інженерів.

Ми неодноразово заявляли, що винищувачі Typhoon не будуть слушним вибором,

– підкреслив міністр.

За його словами, Лондону довелося б відправити в Україну 200 людей із королівських Військово-повітряних сил, а Британія, наразі, не готова до цього. Однак він хоче, щоб українські пілоти навчалися у Британії з "довгостроковою перспективою".

Британія планує навчати українських пілотів

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак 16 травня оголосив про відкриття нової британської школи для українських пілотів, які опановуватимуть навички керування літаками західного зразка типу F-16. За його словами, ця ініціатива дозволить українцям краще боронитися від повномасштабної російської агресії.

Початковий етап навчання на літаках західного зразка британський уряд планує розпочати влітку. Крім цього, вони хочуть зібрати коаліцію літаків F-16 для України.

Британський уряд також поки не коментує інформацію, щодо передачі України літаків F-16 від себе. Наразі мовиться лише про навчання пілотів.

Eurofighter Typhoon – багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році. Typhoon прийнятий на озброєння військово-повітряних сил Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії. Літак здатний нести загальну вагу до 9 тонн, що на 1,3 тонни більше за можливості F-16. Ще однією перевагою Eurofighter Typhoon є можливість надзвукового польоту на крейсерській швидкості. На таке здатні лише чотири типи винищувачів у світі.