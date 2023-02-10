Україна офіційно подала заявку Нідерландам на постачання винищувачів F-16

Україні для боротьби з окупантами необхідне сучасне озброєння, зокрема, й літаки. Про це вчергове говорив й Володимир Зеленський 8 лютого перед обома палатами парламенту Великої Британії.

Тож, як повідомили у ЗМІ, Україна подала запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Це також підтвердила міністерка оборони держави Карін Гільдур Оллонґрен.

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Перешкоди для постачання F-16

Міністерка оборони не виключає, що в довгостроковій перспективі Україна таки буде однією з країн, де використовуватимуться F-16. Зокрема й тому, що наша держава "більше не зможе купувати російські винищувачі, що вони робили раніше".

Однак, за словами Оллонґрен, запит України хоч і зрозумілий, але виконати його нелегко. Перш за все, державі необхідно обговорити наявність винищувачів з американцями та іншими союзниками.

І ми маємо серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього,

– сказала міністерка оборони.

Також перш ніж використовувати сучасні винищувачі на полі бою, військовим України необхідно навчитися керувати ними. А оскільки ці літаки є системою оборони США, то потрібен дозвіл їхнього уряду.

Винищувачі для України: коротко