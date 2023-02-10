Україна офіційно подала заявку Нідерландам на постачання винищувачів F-16

10 лютого 2023, 09:29
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Джерело:

NOS

Україні для боротьби з окупантами необхідне сучасне озброєння, зокрема, й літаки. Про це вчергове говорив й Володимир Зеленський 8 лютого перед обома палатами парламенту Великої Британії.

Тож, як повідомили у ЗМІ, Україна подала запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Це також підтвердила міністерка оборони держави Карін Гільдур Оллонґрен.

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Перешкоди для постачання F-16

Міністерка оборони не виключає, що в довгостроковій перспективі Україна таки буде однією з країн, де використовуватимуться F-16. Зокрема й тому, що наша держава "більше не зможе купувати російські винищувачі, що вони робили раніше".

Однак, за словами Оллонґрен, запит України хоч і зрозумілий, але виконати його нелегко. Перш за все, державі необхідно обговорити наявність винищувачів з американцями та іншими союзниками.

І ми маємо серйозно подумати про наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього,
– сказала міністерка оборони.

Також перш ніж використовувати сучасні винищувачі на полі бою, військовим України необхідно навчитися керувати ними. А оскільки ці літаки є системою оборони США, то потрібен дозвіл їхнього уряду.

Винищувачі для України: коротко

  • Окрім Нідерландів, можливість передати винищувачі Україні розглядають й у Польщі. Там заявили, що готові передати Україні винищувачі, однак хочуть, щоб таке ж рішення ухвалили й інші країни-члени НАТО.
  • Також надати свої літаки Україні може Велика Британія, однак не уточнюється, про яку саме модель йдеться. Цікаво, що прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив про навчання для українських пілотів на літаках західного зразка.
  • Заяви щодо можливості постачати Україні F-16 стали менш категоричними у США. Хоч держсекретар Ентоні Блінкен не сказав прямо, що його країна постачатиме винищувачі Україні, але заявив, що Штати робитимуть висновки про те, що є найнеобхіднішим та що може бути найефективнішим для України.
  • Не виключив можливості передачі сучасних винищувачів Україні і президент Франції Еммануель Макрон.

Автор: Юлія Якубова