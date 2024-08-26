На Вінниччині чули звук вибухів

Росія вранці 26 серпня атакує Україну ракетами й "Шахедами". Вибухи прогриміли у Вінницькій області.

Близько 08:00 жителі Вінниччини чули звуки вибухів. Що вже відомо, передає 24 Канал.

Зверніть увагу По всій Україні – тривога: росіяни атакують "Шахедами", перші ракети вже над Україною

До речі, оперативні деталі російської атаки – в нашому телеграмі.

Вибухи на Вінниччині

Близько 06:00 у Вінницькій області оголосили повітряну тривогу. О 07:51 "Суспільне" повідомило про звуки вибухів.

Зауважимо, що з ночі окупанти атакують Україну "Шахедами". Окрім того, завдають ударів ракетами. Російські загарбники підняли в небо 6 літаків Ту-22М3. Також є загроза ударів "Калібрами".

Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою тривоги перебувайте в укритті.

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Де зараз триває повітряна тривога: дивіться карту