На Вінниччині росіяни влучили у приватний будинок
Під час масованої атаки 29 березня ворог атакував Вінницьку область. Там є влучання у приватний будинок.
Про це повідомили у Вінницькій ОВА. Згодом у ДСНС додали, що приватний будинок атакував дрон-камікадзе типу "Шахед", передає 24 Канал.
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"Шахед" вибухнув біля приватного будинку
У Вінницькій ОВА повідомили, що під час нічної масованої атаки постраждала й Вінниччина. Зокрема, ворог вдарив по приватному будинку. За попередньою інформацією, минулося без жертв.
В області є влучання в приватний будинок. Всі живі,
– мовиться у повідомленні.
За кілька хвилин у ДСНС повідомили, що Вінницька область зазнала руйнувань під час атаки дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, у селі Северинівка Жмеринського району безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував.
Від вибуху повилітали шибки, пошкоджено сам будинок, гараж, паркан і газову трубу. Пожежі вдалося запобігти. На щастя, ніхто з мешканців не постраждав,
– повідомили рятувальники.
Приватний будинок на Вінниччині після нічної атаки / Фото ДСНС Вінниччини
З власником будинку та його сином після атаки працював психолог.
Також у ДСНС додали, що після нічної атаки у Вінницькій області без електроенергії залишилося 17 будинків.
Ворог знову бив по енергетиці
- Під час масованої атаки 29 березня окупанти вкотре атакували енергетичну інфраструктуру. В Укренерго повідомили, що вночі ворог пошкоджень зазнали теплові та гідроелектростанції в західних та центральних регіонах.
- У Дніпропетровській області вже запровадили аварійні відключення світла. Також є погодинні відключення на Харківщині.
- У ДТЕК повідомили, що російські війскові атакували три теплоелектростанції. Є серйозні пошкодження обладнання. За попередньою інформацією, під час атаки поранення отримав енергетик – йому оперативно надали допомогу.
- Як повідомили у Повітряних силах, під час нічної атаки ворог запустив 39 ракет різних типів (крилаті Х-101/Х-555, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", балістичні та крилаті ракети "Іскандер", авіаційні Х-59) та 60 дронів-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО дали потужну відсіч ворогу й збили майже усі "Шахеди" – 58 дронів-камікадзе, а також 26 ракет.