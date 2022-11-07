Називав Україну – "малоросією": на Вінниччині викрили митрополита-зрадника

Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. Він розпалював релігійну ворожнечу.

Наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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СБУ повідомила про підозру митрополиту московського патріархату

Як виявилось, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.

За даними слідства, зрадник оприлюднив статтю, у якій заперечує самостійність Православної Церкви України, називає її священників "самосвятами-раскольниками", а Україну – "малороссией".

У такий спосіб митрополит отримав повідомлення про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Митрополиту повідомили про підозру / фото СБУ

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