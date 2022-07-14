Вночі ЗСУ "пригадають" росіянам за Вінницю, Миколаїв та Харків, – Арестович

Україна відповість окупантам за підступні ракетні удари по Вінниці, Миколаєву та Харкову. Вночі загарбникам буде дуже несолодко.

За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, між українськими захисниками та російськими окупантами є велика різниця. ЗСУ завдають удари лише по військових цілях і кожного разу оцінюють можливі наслідки. Росіяни ж цинічно тероризують мирне населення своїми ракетами.

Важливо Скло поранило усіх, хто був поруч: що зараз відбувається на місці обстрілу у Вінниці

путінський режим вб'ють на полі бою

Арестович наголошує, що удари крилатими ракети по мирному місту – це не просто звичайне порушення правил ведення війни. путін з його прихвоснями обрали шлях антицивілізації. Вони буквально відкидають усю логіку та знання, які люди здобували впродовж років.

На такі речі цивілізація буде давати відповідь – санкції, передача додаткової зброї тощо. Звісно, Захід рухається не настільки швидко, як хочеться. Але вони поступово пришвидшуються. І згодом путінський режим буквально знищать на полі бою.

Буде ще багато наших ударів, їхніх ударів у відповідь, знову наших і знову їхніх. путінський режим знищать на полі бою. Інших способів здолати його не існує. А вб'є його та роль, яку вони собі вибрали – антицивілізації,

– наголосив Арестович.

Радник глави ОП підкреслив, що сьогодні вночі Збройні Сили України дадуть відповідь за підступні удари по Вінниці. Миколаєву та Харкові.

Ракетні обстріли українських міст: що відомо

14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці. Наразі відомо про 12 загиблих та 90 постраждалих. З них 50 – у важкому стані. Серед загиблих було немовля.

Президент України та інші посадовці вже наголосили, що російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Саме тому росію потрібно якнайшвидше визнати країною-спонсором тероризму.

Окрім того, російські вбивці випустили щонайменше 9 ракет по Миколаєву. Обстріл стався вранці 14 липня. Деякі ракети загарбники запустили із зенітно-ракетної системи С-300. Там наразі відомо про одного постраждалого.

росіяни кожного дня обстрілюють Харків. Сьогодні вночі там також лунала повітряна тривога й були чутні вибухи.

Дивіться – наслідки атаки на Вінницю: Зеленський показав моторошне відео