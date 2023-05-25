Залучили понад 200 правоохоронців: уже другу добу на Харківщині шукають 2-річну Віолетту Мужечук

У Харківській області загубилась Віолетта Мужечук 2020 року народження. Правоохоронні органи шукають дитину уже другу добу.

У вівторок, 23 травня, у поліцію Чугуївського району на Харківщині надійшло повідомлення про зникнення 2-річної дівчинки Віолетти. Станом на вечір п'ятниці дитину не вдалось знайти.

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Пошукова операція триває

До пошуків дівчинки уже залучили близько 200 працівників територіальних підрозділів поліції, Управління карного розшуку та волонтерів – себто просто-таки небайдужих громадян, які турбуються про долю дитини.

Продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу, водоймища тощо,

– констатували в правоохоронних органах.

Окрім того, там згадали, що Віолетта зникла 23 травня близько 19:00 у селі Скрипаї. Власне, відомо, що вона тоді гралась з братом-близнюком на території приватного будинку, але потім пішла у невідомому напрямку.

Як шукають Віолетту Мужечук / фото Нацполіції

Прикмети дівчинки

Зазначимо, що на момент зникнення Віолетта була одягнута в червону куртку та білі штанки. Важливо, що дівчинка боїться автомобілів, а також впізнати її можна за такими прикметами:

зріст від 90 до 110 сантиметрів;

худорлява статура;

коротке темне волосся;

блакитні очі.

Зверніть увагу! Якщо ви впізнали Віолетту за цими прикметами чи володієте будь-якою інформацією про її місцеперебування, набирайте 102 або телефонуйте з такими номерами:

+38 (050) 305-52-33 – черговий ВП № 2 Чугуївського РУП;

– черговий ВП № 2 Чугуївського РУП; +38 (057) 730-83-00 , +38 (068) 473-95-30 – чергові поліцейські частини Харківській області;

, – чергові поліцейські частини Харківській області; + 38 (067) 541-10-00 – заступник начальника УКР ГУНП в Харківській області Бойко Олег Петрович.

Згадаємо до цієї теми, що 21 травня в Одесі загубився 8-річний хлопчик Олександр. Під час прогулянки він просто-таки пішов у невідомому напрямку. До пошукової операції залучили відповідні органи.