Є війна, є втома, – Зеленський про випадки СЗЧ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у всіх бригадах є випадки самовільного залишення частини. Це відбувається внаслідок того, що люди втомлюються від війни.

Зеленський сказав, що українська армія сильна, а люди героїчні. Проте випадки СЗЧ іноді трапляються, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента Українському радіо.

Дивіться також Зеленський сказав, скільки боєприпасів Північна Корея передала Росії

Чому трапляються випадки СЗЧ

Президент України не хоче узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ і вважає, що українці розуміють тонкощі мобілізації та війни з Росією.

Навіть в ідеальних бригадах, де проводять відбір, навчання, психологічну роботу, є випадки СЗЧ, дезертирства. Це є війна, є втома,

– каже Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що війна в Україні завершиться з командою, яка очолить Білий дім. За словами президента, зміна політики США може сприяти закінченню війни.

Зеленський також додавав, що ніхто не хоче миру так, як ми. На його думку, війна закінчиться не абстрактно, але точної дати поки немає.