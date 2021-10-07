Випадок із Разумковим з ним не повториться, – політолог оцінив Стефанчука як спікера

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук дійсно став командним гравцем. Свої навички він продемонстрував за 2 роки.

Також Стефанчук є одним з ідеологів "Слуги народу". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Ігор Петренко.

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За його словами, перший віцеспікер був представником президента в парламенті. Це бодай щось, але означає.

Я думаю, що ексцес з Разумковим з ним (Стефанчуком – 24 канал) не повториться,

– наголосив Петренко.

Він пояснив, що Стефанчук буде таким спікером, який відповідатиме очікуванням більшості. А також – президенту Зеленському.

Стефанчук як ймовірний новий спікер: головне

На позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи проголосували за відставку Дмитра Разумкова.

Після цього на посаду спікера делегували Руслана Стефанчука.

Відзначимо, що першим заступником "слуги" запропонували призначити Олександра Корнієнка.

Президент України 7 жовтня звільнив з посади свого представника в Раді. Про нового представника інформації наразі немає.

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