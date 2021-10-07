Випадок із Разумковим з ним не повториться, – політолог оцінив Стефанчука як спікера
7 жовтня 2021 , 20:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Перший віцеспікер Руслан Стефанчук дійсно став командним гравцем. Свої навички він продемонстрував за 2 роки.
Також Стефанчук є одним з ідеологів "Слуги народу". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Ігор Петренко.
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За його словами, перший віцеспікер був представником президента в парламенті. Це бодай щось, але означає.
Я думаю, що ексцес з Разумковим з ним (Стефанчуком – 24 канал) не повториться,
– наголосив Петренко.
Він пояснив, що Стефанчук буде таким спікером, який відповідатиме очікуванням більшості. А також – президенту Зеленському.Нагадаємо! Президент України 7 жовтня звільнив з посади свого представника в Раді. Про нового представника інформації наразі немає.
Стефанчук як ймовірний новий спікер: головне
- На позачерговому засіданні Верховної Ради нардепи проголосували за відставку Дмитра Разумкова.
- Після цього на посаду спікера делегували Руслана Стефанчука.
- Відзначимо, що першим заступником "слуги" запропонували призначити Олександра Корнієнка.
Політолог оцінив Стефанчука: дивіться відео