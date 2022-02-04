На випадок нападу Росії на Україну: уряд Естонії склав карту готовності

Кабмін Естонії проаналізував готовність своєї країни до нападу Росії на Україну. Урядовці дослідили наслідки у разі війни та склали карту щодо заходів у сфері оборони.

Глава уряду Кая Каллас наголосила, що Естонія змушена бути насторожі – через зосередження російських військ на українському кордоні. Основою безпеки країни, повідомила Каллас, є незалежна обороноздатність та всебічна державна оборона.

Варто прочитати Вірте ЗСУ, – головнокомандувач Залужний оцінив загрозу нового нападу Росії на Україну

Суспільство повинно бути готове до потоку військових біженців

Ми, як суспільство, маємо бути готовими до потоку військових біженців, посилення енергетичної кризи, кібератак, а також до більш масштабних економічних та соціальних наслідків. Уряд має план, як підвищити готовність країни і впоратися з подібними ситуаціями,

– розповіла глава уряду Естонії.

Міністри визначили проблемі місця, над якими потрібно попрацювати. Так МЗС зосередиться на стримуванні ескалації. Також Естонія готова допомогти як українцям, так і своїм громадянам – за різних варіантів розвитку подій.

На сферу оборони Естонія виділила додатково 380 мільйонів євро

Наразі, розповіли у Міноборони, Естонія реалізовує оборонні цілі, додатково на це виділили 380 мільйонів євро.

У МВС Естонії наголосили, що ситуація на зовнішніх кордонах країни – поки що спокійна, проте треба бути готовими до будь-якої ситуації. Наразі загроза воєнної ескалації в Україні суттєво погіршила ситуацію у сфері кібербезпеки. Уряд має намір обговорювати ситуацію з безпекою кожні два тижні.

Актуально США почали перекидання додаткових військ до Європи: з'явились перші відео й фото

Позиція Естонії щодо загрози нападу Росії: коротко

Естонія має намір передати Україні 9 радянських гаубиць Д-30 калібру 122 міліметри. Проте дозвіл на передачу повинні надати Німеччина та Фінляндія.

Раніше глава уряду Естонії Каллас зверталась до Німеччини з проханням допомогти Україні.

За словами естонського президента Алана Каріса, ескалація в Україні матиме наслідки для всієї Європи.

П'ять країн запустили багатомільйонний фонд для допомоги Україні: більше у відео