Випаровування ртуті зашкалює: результати перевірки заводу "Радикал" в Києві

На території заводу "Радикал" у Києві показники випаровування ртуті перевищують норми в 4-16-разів, а влітку – у 40 разів. Інспекцію щодо вмісту ртуті провели перед узгодженням проєкту демеркуризації.

Територію проінспектували заступник міністра енергетики Роман Абрамовський, голова профільного комітету Ради, нардепи та представниками КМДА, повідомили на сайті Міністерства енергетики.

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Забруднена територія не огороджена і не перебуває під охороною. Поряд збудували два житлових будинки, ще одну будівлю перебудовують під житло. Тут розташовані офісні приміщення, культурний центр "Платформа арт-завод" – місце відпочинку киян, де проводять фестивалі вуличної їжі. Перевищення норми випаровування ртуті в 4-16-разів, а влітку – у 40 разів є критичним

Першочергове завдання на сьогодні – закрити периметр та обмежити доступ людей до майданчика колишнього гідролізного цеху. Наступного тижня ми домовились зустрітися з депутатами та знайти шляхи розв’язання цієї екологічної проблеми,

– зазначив Абрамовський.

Найближчі плани щодо демеркуризації заводу

Міністр також повідомив, що Київська міська держадміністрація розпочинає роботу над проєктом із демеркуризації заводу "Радикал". Гроші на це виділили з бюджету міста.

У планах проведення відкритих торгів із залученням до участі міжнародних організацій, що спеціалізуються на схожих проєктах.

Міністерство також готує необхідні документи, щоб прискорити приєднання до Мінаматської конвенції про ртуть.

Що означає демеркуризація ртуті? Видалення ртуті та її сполук фізичними, хімічними або механічними засобами для того, щоб ними не отруїлися люди чи тварини.

Що таке Мінаматська конвенція про ртуть? Це міждержавний договір, спрямований на захист здоров'я людей та довкілля від викидів і вивільнень ртуті та її сполук. З 2020 року конвенція забороняє виробництво, експорт та імпорт декількох різних видів продукції, зо містять ртуть, зокрема електричних батарей, електричних вимикачів і реле, деяких видів компактних люмінесцентних ламп, ртутних термометрів і приладів вимірювання тиску.

Що було до того

24 жовтня 2019 року Київрада ухвалила рішення про виділення 4,3 мільйона гривень на розробку проєкту демеркуризації території "Радикал" на 2019-2020 роки.

6 грудня радник київського міського голови Максим Бахматов повідомив, що Київ розпочинає роботу над проєктом із демеркуризації заводу "Радикал".

За словами Бахамтова, проблему ускладнює ще й те, що в Україні немає ані хімічного заводу, ані полігону для утилізації токсичних речовин. Єдине в Україні спеціалізоване підприємство з переробки відходів ртуті, "Микитртуть", розташоване на нині окупованій території Донецької області.

За словами начальника управління екології та природних ресурсів КМДА Андрія Мальованого, обсяг відходів ртуті, які слід вилучити з території заводу – приблизно 200 тисяч тонн, із них 10 тисяч тонн сильно насичені ртуттю.

Перед узгодженням проєкту демеркуризації інформація щодо вмісту ртуті потребувала оновлення. Адже для аналізу середньодобова температура повинна була становити 8 градусів.



Забруднення ртуттю перевищують норми в 4-16-разів, а влітку – у 40 разів / kiev.informator.ua

Історія заводу "Радикал"