У випуску новин за 14 липня станом на 12:00 – Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт про державне регулювання діяльності в організації та проведенні азартних ігор. В Одесі посилюють карантин. Міська комісія заборонила роботу нічних клубів та закладів харчування у нічний час. Відтепер з 23 ночі до 7 ранку працювати цим закладам заборонено.

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Харків затопило дощем: злива тривала з вечора понеділка і до ранку перетворила місто на Венецію.