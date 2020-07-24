У випуску новин за 24 липня станом на 14:00 – сьогодні власник танкера "Делфі" планує ще раз спробувати дістати напівзатонулий танкер власними силами. Якщо ж йому це не вдасться – передасть право власності на танкер. У Полтавській області другу добу шукають Романа Скрипника. Напередодні 32-річний чоловік під час затримання в Полтаві погрожував підірвати гранату й схопив копа.

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