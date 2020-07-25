У випуску новин за 25 липня станом на 15:00 – в Одесі розпочалась остання спроба судновласника танкера "Делфі" підняти затонуле судно. Вчорашні зусилля підняти судно були невдалими. Шукають з собаками, безпілотниками та гелікоптерами: на Полтавщині третю добу тривають пошуки терориста Романа Скрипника.

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