У випуску новин за 12 липня станом на 15:00 – вогонь спалахнув у триповерховому будинку у центрі міста Одеси, мешканців евакуювали. Люди кажуть, що займання сталось у квартирі на третьому поверсі. На місці працюють 60 пожежників та 18 спецмашин. В Івано-Франківську закрили сервісний центр Пенсійного фонду. Коронавірус виявили в одного з працівників установи.

Також у випуску новин на 24 каналі: Сьогодні зранку бойовики відкрили вогонь з мінометів 120 калібру та протитанкових гранатометів по наших оборонцях. В результаті двоє наших військовослужбовців отримали осколкові поранення. В Ірані назвали додаткову причину авіакатастрофи літака МАУ. Мовляв, комплекс протиповітряної оборони, який помилково збив літак, був неправильно налаштований. На Буковину прийшли перші гроші для боротьби з наслідками червневої повені. Збитки становлять понад мільярд гривень, уряд виділив поки 30 мільйонів. Польщі розпочався другий тур президентських виборів. За крісло голови держави змагаються чинний президент Анджей Дуда та мер Варшави Рафал Тшасковський. В Ізраїлі пройшли протести проти повторного карантину. Австралійський уряд заявив, що надасть посвідки на постійне проживання всім гонконгцям, що перебувають на території материку.