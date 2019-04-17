Випуск новин за 09:00: Розбірки зі стріляниною в Одесі. Новини з передової
У випуску новин за 16 квітня станом на 09:00 – на трасі Київ-Одеса невідомі влаштували збройні розбірки просто біля поліцейського посту, проте правоохоронці вирішили не втручатися в конфлікт. Двоє людей поранені. Російські найманці 9 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська. Внаслідок обстрілів двоє наших бійців поранені, натомість ЗСУ знищили трьох найманців та чотирьох поранили.
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Джерело: 24 канал
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