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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      КОРОНАВІРУС COVID-19 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК ЗАТРИМАННЯ СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 10:00: COVID-19 у медиків на Одещинні. Повернення українців із США

      Випуск новин -

      У випуску новин за 28 квітня станом на 10:00 – спалах COVID-19 у Подільську, що на Одещині. Захворіли 33 людини, всі вони медпрацівники районної лікарні. Спецрейсом із Маямі повернулися 259 українців.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Поки ресторанний бізнес потерпає від карантинних обмежень, елітний столичний заклад нардепа від Слуги народу Миколи Тищенка продовжує працювати та приймати VIP-відвідувачів.

      Туреччина планує повернутися до курортного сезону у травні 2020 року.

      У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон.

      Теги: Новини США Випуск новин
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