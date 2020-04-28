Випуск новин за 10:00: COVID-19 у медиків на Одещинні. Повернення українців із США
У випуску новин за 28 квітня станом на 10:00 – спалах COVID-19 у Подільську, що на Одещині. Захворіли 33 людини, всі вони медпрацівники районної лікарні. Спецрейсом із Маямі повернулися 259 українців.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Поки ресторанний бізнес потерпає від карантинних обмежень, елітний столичний заклад нардепа від Слуги народу Миколи Тищенка продовжує працювати та приймати VIP-відвідувачів.
Туреччина планує повернутися до курортного сезону у травні 2020 року.
У США кількість хворих на коронавірус перевалила за мільйон.
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