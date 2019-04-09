Випуск новин за 10:00: Вирок екс-бійцю "Торнадо". Надходження на Донбас нової зброї з Росії

У випуску новин за 9 квітня станом на 10:00 – довічне ув'язнення з конфіскацією майна та 3 мільйони гривень компенсації, такий вирок отримав екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов за розстріл двох поліцейських у Дніпрі. На окуповані території Донбасу надходить новітня зброя з Росії, неподалік селища Южна Ломуватка зафіксували нову важку зброю, повідомляє постійне представництво України при ОБСЄ .

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На кордоні з Росією знову взялися за зведення стіни, вже тиждень, як на межі з агресором відновили будівельні роботи.