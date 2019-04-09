Випуск новин за 10:00: Вирок екс-бійцю "Торнадо". Надходження на Донбас нової зброї з Росії
У випуску новин за 9 квітня станом на 10:00 – довічне ув'язнення з конфіскацією майна та 3 мільйони гривень компенсації, такий вирок отримав екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов за розстріл двох поліцейських у Дніпрі. На окуповані території Донбасу надходить новітня зброя з Росії, неподалік селища Южна Ломуватка зафіксували нову важку зброю, повідомляє постійне представництво України при ОБСЄ .
Також у випуску:
Законопроект про відтермінування Brexit прийняв британський парламент напередодні.
Окупанти в Криму затримали мати активіста ЕнвЕра Мамутова, якого засудили на 17 років за підозру в тероризмі. Мати вийшла з одиночним пікетом в підтримку свого сина.
На кордоні з Росією знову взялися за зведення стіни, вже тиждень, як на межі з агресором відновили будівельні роботи.
Вибір редакції
-
Дата та місце дебатів між Порошенком і Зеленським: остаточна позиція ЦВК і Суспільногосьогодні , 12:21
-
"Клекотливі орли" летять: США направили американських військових в Українусьогодні , 10:42
-
Меган Маркл принизила королівських лікарів і відмовилася від їхніх послуг на пологах: деталісьогодні , 10:22