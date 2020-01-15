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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 12:00: Зустріч у Лондоні щодо збиття літака. Лавина у Пакистані і Афганістані

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 січня станом на 12:00 – міністр закордонних справ України відвідає Велику Британію. Разом із міністрами чотирьох країн вони обговорюватимуть катастрофу МАУ. У Пакистані та Афганістані більше сотні людей загинули під сніговою лавиною.

      Також у випуску:

      У мережі з'явилося нове відео удару ракети по літаку МАУ.

      В Ірані заарештували чоловіка. який зняв на відео збиття українського літака.

      Україна готова відправити до Іраку 20 українських військових на підтримку місії НАТО.

      Як збили літак МАУ в Ірані: усі відео
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Пакистан Афганістан Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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