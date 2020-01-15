Випуск новин за 12:00: Зустріч у Лондоні щодо збиття літака. Лавина у Пакистані і Афганістані
У випуску новин за 15 січня станом на 12:00 – міністр закордонних справ України відвідає Велику Британію. Разом із міністрами чотирьох країн вони обговорюватимуть катастрофу МАУ. У Пакистані та Афганістані більше сотні людей загинули під сніговою лавиною.
Також у випуску:
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