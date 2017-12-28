Випуск новин за 14:00: Стан здоров'я звільнених полонених. Вибух у російському супермаркеті

У випуску новин за 28 грудня станом на 14:00 – у ніч проти 28 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та бойовиками "ЛДНР". Наразі медики досліджують стан здоров'я звільнених українських військових. Збільшилась кількість постраждалих від вибуху в російському супермаркеті – 13 поранених, шестеро з них перебувають у лікарні.

Також у випуску: У Кабулі внаслідок теракту загинули щонайменше 40 людей та 30 зазнали поранень. В Афганістані пролунали два потужні вибухи. Чому неможливо додзвонитися іншим абонентам у новорічну ніч.

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