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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА
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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Випуск новин за 14:00: Стан здоров'я звільнених полонених. Вибух у російському супермаркеті

Випуск новин 15:15, сьогодні 77 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 грудня станом на 14:00 – у ніч проти 28 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та бойовиками "ЛДНР". Наразі медики досліджують стан здоров'я звільнених українських військових. Збільшилась кількість постраждалих від вибуху в російському супермаркеті – 13 поранених, шестеро з них перебувають у лікарні.

Також у випуску:

У Кабулі внаслідок теракту загинули щонайменше 40 людей та 30 зазнали поранень.

В Афганістані пролунали два потужні вибухи.

Чому неможливо додзвонитися іншим абонентам у новорічну ніч.

Теги: Обмін полоненими Випуск новин Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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