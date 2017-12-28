Випуск новин за 14:00: Стан здоров'я звільнених полонених. Вибух у російському супермаркеті
Випуск новин 15:15, сьогодні 77 Читать новость на русском
У випуску новин за 28 грудня станом на 14:00 – у ніч проти 28 грудня відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та бойовиками "ЛДНР". Наразі медики досліджують стан здоров'я звільнених українських військових. Збільшилась кількість постраждалих від вибуху в російському супермаркеті – 13 поранених, шестеро з них перебувають у лікарні.
Також у випуску:
У Кабулі внаслідок теракту загинули щонайменше 40 людей та 30 зазнали поранень.
В Афганістані пролунали два потужні вибухи.
Чому неможливо додзвонитися іншим абонентам у новорічну ніч.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Приємні новини з АТО: воїни ЗСУ, що вважалися загиблими, вижили25 листопада , 08:24
Згарище на складах у Калинівці зняли з дрона: опубліковано промовисте відео28 вересня , 11:43
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня , 20:08