Випуск новин за 14:00: "Замінування" у Кривому Розі. Санкції на російські товари в Україні
У випуску новин за 15 травня станом на 14:00 – у Кривому Розі невідомі надіслали до поліції лист, у якому повідомили про замінування одразу п'ятнадцяти об'єктів, серед них і будинок, у якому живуть батьки Володимира Зеленського. Вже з серпня російські товари в Україні можуть подорожчати, бо уряд вирішив ввести додаткове мито на продукцію країни-агресора.
Також у випуску:
У Львові масові евакуації через повідомлення про вибухівку.
В Ізраїлі визначилися із першими фіналістами конкурсу Євробачення-2019.
Одразу два російський літаки порушили повітряний простір країн Балтії.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі