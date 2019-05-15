Випуск новин за 14:00: "Замінування" у Кривому Розі. Санкції на російські товари в Україні

У випуску новин за 15 травня станом на 14:00 – у Кривому Розі невідомі надіслали до поліції лист, у якому повідомили про замінування одразу п'ятнадцяти об'єктів, серед них і будинок, у якому живуть батьки Володимира Зеленського. Вже з серпня російські товари в Україні можуть подорожчати, бо уряд вирішив ввести додаткове мито на продукцію країни-агресора.

Також у випуску: У Львові масові евакуації через повідомлення про вибухівку. В Ізраїлі визначилися із першими фіналістами конкурсу Євробачення-2019. Одразу два російський літаки порушили повітряний простір країн Балтії.

Джерело: 24 канал