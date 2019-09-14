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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА
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      ЦВК ФОРУМ YES 2019 У КИЄВІ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 15:00: Головні заяви на форумі YES. Новий очільник Дніпра

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 вересня станом на 15:00 – у Києві проходить заключний день форуму YES. Його розпочали з розмов про майбутні реформи України та економічний прорив. Так, Гончарук пообіцяв мало не економічне чудо – ріст ВВП на 40% за п'ять років. Зеленський представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

      Також у випуску:

      Рівно тиждень минув відтоді, як до України повернулися звільнені бранці Кремля. 

      Зеленський анонсував новий закон про статус ветеранів та добровольців.

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      Теги: Форум YES 2019 у Києві Випуск новин Новини Дніпра Володимир Зеленський Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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