Випуск новин за 15:00: Головні заяви на форумі YES. Новий очільник Дніпра

У випуску новин за 14 вересня станом на 15:00 – у Києві проходить заключний день форуму YES. Його розпочали з розмов про майбутні реформи України та економічний прорив. Так, Гончарук пообіцяв мало не економічне чудо – ріст ВВП на 40% за п'ять років. Зеленський представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.

Також у випуску: Рівно тиждень минув відтоді, як до України повернулися звільнені бранці Кремля. Зеленський анонсував новий закон про статус ветеранів та добровольців.

Джерело: 24 канал