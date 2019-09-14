Випуск новин за 15:00: Головні заяви на форумі YES. Новий очільник Дніпра
У випуску новин за 14 вересня станом на 15:00 – у Києві проходить заключний день форуму YES. Його розпочали з розмов про майбутні реформи України та економічний прорив. Так, Гончарук пообіцяв мало не економічне чудо – ріст ВВП на 40% за п'ять років. Зеленський представив нового голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка.
Також у випуску:
Рівно тиждень минув відтоді, як до України повернулися звільнені бранці Кремля.
Зеленський анонсував новий закон про статус ветеранів та добровольців.
Джерело: 24 канал
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