Випуск новин за 15:00: Погіршення погодніх умов. Вшанування пам'яті Голодомору

У випуску новин за 24 листопада станом на 15:00 – синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України, від завтра прогнозують мокрий сніг та дощ. У світі вшановують 85-ті роковини Голодомору, свічки вже запалили у Австралії та Сіднеї.

Також у випуску: Почаївська лавра більше не належить Московському патріархату, Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд монастиря. Державне бюро розслідувань досі не відкрило жодної справи, хоча за документами вже рік існує.