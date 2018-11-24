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      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ БЮДЖЕТ-2019

      Випуск новин за 15:00: Погіршення погодніх умов. Вшанування пам'яті Голодомору

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 листопада станом на 15:00 – синоптики попереджають про погіршення погоди у більшості областей України, від завтра прогнозують мокрий сніг та дощ. У світі вшановують 85-ті роковини Голодомору, свічки вже запалили у Австралії та Сіднеї.

      Також у випуску: 

      Почаївська лавра більше не належить Московському патріархату, Міністерство юстиції України скасувало незаконну перереєстрацію споруд монастиря.

      Державне бюро розслідувань досі не відкрило жодної справи, хоча за документами вже рік існує.

      Теги: Випуск новин Сніг в Україні Голодомор
      Джерело: 24 канал
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