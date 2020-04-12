Випуск новин за 15:00: Віряни пішли до церков попри карантин. Пожежа в монастирі на Рівненщині

У випуску новин за 12 квітня станом на 15:00 – попри карантині обмеження віряни по всій країні сьогодні масово пішли до церков святкувати Вербну неділю. На Рівненщині в селі Липки загорівся монастир. Спалахнуло сьогодні зранку у Свято-Успенському чоловічому монастирі, що підпорядковується Московському патріархату.

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Перша смерть від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Там помер один з перших її монахів архімадрит Нектарій.

Попри карантині обмеження віряни по всій країні сьогодні масово пішли до церков святкувати Вербну неділю.

Ще від учорашнього дня і до 6 ранку понеділка громадян просять сидіти вдома. Йдеться про жителів Київщини, Волині, Буковини, Закарпаття, Львівщини та Прикарпаття.