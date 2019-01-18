Випуск новин за 16:00: Напад на журналістів у Херсоні. Нові правила в'їзду для росіян
У випуску новин за 18 січня станом на 16:00 – в Херсоні на вулиці Преображенській невідомі напали на журналістів під час прес-конференції. Голова МЗС України Павло Клімкін виступив за нові правила в'їзду росіян в Україну.
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Джерело: 24 канал
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