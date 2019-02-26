Випуск новин за 16:00: Рішення суду для Дронова та Зайцевої. Ситуація на Донбасі

У випуску новин за 26 лютого станом на 16:00 – у Харкові суд оголосив вирок обом винуватцям страшної ДТП на Сумській. Відтак Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі. Російські найманці за добу 100 разів обстріляли позиції ЗСУ, внаслідок цього один український захисник загинув.

Також у випуску: Журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші" викрили схему розкрадань в "Укроборонпромі". Троє мирних жителів підірвалися у лісосмузі на Донбасі. Католицького кардинала Джорджа Пелла визнали винним у розбещенні неповнолітніх.