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      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ДТП У ХАРКОВІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 16:00: Рішення суду для Дронова та Зайцевої. Ситуація на Донбасі

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 лютого станом на 16:00 – у Харкові суд оголосив вирок обом винуватцям страшної ДТП на Сумській. Відтак Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі. Російські найманці за добу 100 разів обстріляли позиції ЗСУ, внаслідок цього один український захисник загинув.

      Також у випуску:

      Журналісти-розслідувачі програми "Наші гроші" викрили схему розкрадань в "Укроборонпромі".

      Троє мирних жителів підірвалися у лісосмузі на Донбасі.

      Католицького кардинала Джорджа Пелла визнали винним у розбещенні неповнолітніх.

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      Теги: Україна – Росія Випуск новин ДТП у Харкові Судді Новини Харкова Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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