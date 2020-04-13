Випуск новин за 16:00: Зміни в держбюджеті на 2020 рік. Розробка вакцини від COVID-19
У випуску новин за 13 квітня станом на 16:00 – Верховна Рада проголосувала за зміни до дербюджету на 2020 рік. Його вирішили коригувати через поширення коронавірусу. Також у парламенті проголосували і законопроєкт для протидії COVID-19. Вакцину від коронавірусу нині розробляють вчені в низці країн. У США та Китаї вже навіть почали тестувати її на людях.
Також у випуску:
У Києво-Печерській лаврі вже виявили понад 90 випадків COVID-19.
Трьом священникам виписали штрафи за порушення карантину.
Колишній беркутівець займався продажем зброї
Статую Христа-Спасителя в Ріо підсвітили словами вдячності медикам.
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